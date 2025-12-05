Juve scelto il sostituto di Gatti | è uno dei migliori difensori della Serie A

Affare in Serie A per il club bianconero Dopo Bremer, la Juve ha perso per infortunio anche Gatti. Il centrale di Rivoli si è operato a Nantes al menisco del ginocchio destro, andato ko nel match di Coppa Itali a contro l’Udinese. Per lui almeno un paio di mesi di stop. Ora la Juve potrebbe decidere di prendere un nuovo difensore, un sostituto dell’ex Frosinone nel prossimo calciomercato di gennaio. Juve, scelto il sostituto di Gatti: anticipo secco sull’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it Al profilo di Christensen, in scadenza a giugno al Barcellona, ne abbiamo aggiunti altri quattro nel sondaggio X di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, scelto il sostituto di Gatti: è uno dei migliori difensori della Serie A

