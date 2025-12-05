Juve la squadra si stringe attorno a Vlahovic | ma il messaggio più bello glielo ha mandato Spalletti Il retroscena

sull’infortunio del serbo. Dušan Vlahovi? ha affrontato l’ intervento chirurgico per la grave lesione all’adduttore con la consapevolezza di quanto sia grande e importante il traguardo da raggiungere: una Juventus da accompagnare nel rush finale e, perciò, all’obiettivo. Il centravanti serbo si è fermato solamente quando il corpo l’ha costretto. Il colpo durissimo: dal campo all’intervento. La dimensione del problema è stata chiara fin da subito: poco più di mezz’ora con il Cagliari e poi le mani al cielo, quindi al volto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, la squadra si stringe attorno a Vlahovic: ma il messaggio più bello glielo ha mandato Spalletti. Il retroscena

Scopri altri approfondimenti

La Continassa apre le porte per la Juventus One: mostra dedicata alla squadra paralimpica del club - facebook.com Vai su Facebook

#Conte a #Mediaset: "Cona la #Juve partita speciale? È una partita, ci sono tre punti in palio per entrambe. Sappiamo di affrontare una grande squadra, io conosco benissimo la storia della #Juventus e abbiamo grandissimo rispetto. In campo cercheremo di p Vai su X

Tuttosport - Il messaggio di Spalletti e della squadra a Vlahovic dopo l'infortunio: anche la dirigenza è rimasta 'colpita' - La Juventus si stringe attorno a Dusan Vlahovic che rimarrà fuori a lungo per infortunio: la vicinanza dello spogliatoio e di Spalletti, che lo aspettano. Come scrive ilbianconero.com

Juventus, Oreggia: ‘Squadra raccapricciante, allenatore inadeguato’ - La Juventus ha incassato la prima sconfitta stagionale e il momento in casa bianconera si fa sempre più complicato. Lo riporta it.blastingnews.com

Ferrero, lutto per il presidente della Juve: è mancata la mamma Silvia. Il messaggio di cordoglio del club bianconero – FOTO - Il messaggio di cordoglio del club bianconero – FOTO Un velo di tristezza scende sulla Continassa all’indomani della vittorio ... Da juventusnews24.com

La nuova Juve di Spalletti ha fretta di riorganizzarsi, ma il tempo stringe - La Juventus di Luciano Spalletti entra in una fase che impone due dogmi: rapidità decisionale e capacità di adattamento. Si legge su juventusnews24.com

Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i ... - La due giorni di Champions League non ha certo sorriso alle squadre italiane che, Inter a parte, devono leccarsi le ferite, con umori però totalmente diversi. Si legge su tuttomercatoweb.com

Proprietario Lille: "David? La Juventus non è costruita attorno a lui, che è un 9 atipico. Naturale che avesse delle difficoltà" - Alessandro Barnaba, numero uno della Merlyn Advisor, fondo proprietario del Lille dal 2020, ha parlato a margine a margine del Football Business Forum organizzato dalla SDA Bocconi a Milano, ... Segnala calciomercato.com