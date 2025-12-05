Juve la squadra si stringe attorno a Vlahovic | ma il messaggio più bello glielo ha mandato Spalletti Il retroscena

sull’infortunio del serbo. Dušan Vlahovi?  ha affrontato l’ intervento chirurgico  per la grave lesione all’adduttore con la  consapevolezza  di quanto sia grande e importante il  traguardo  da raggiungere: una  Juventus  da accompagnare nel  rush finale  e, perciò, all’obiettivo. Il  centravanti serbo  si è fermato solamente quando il  corpo l’ha costretto. Il colpo durissimo: dal campo all’intervento. La  dimensione  del problema è stata chiara fin da subito: poco più di  mezz’ora con il Cagliari  e poi le  mani al cielo, quindi al volto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, la squadra si stringe attorno a Vlahovic: ma il messaggio più bello glielo ha mandato Spalletti. Il retroscena

