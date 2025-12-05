Juve caccia al mediano per gennaio E l’Arsenal continua a seguire Yildiz

Torino, 5 dicembre 2025 – Un mercato incentrato sulla sostenibilità e sulla ricerca di un paio di pedine che possano dare a Luciano Spalletti la possibilità di competere fino in fondo. Gennaio si avvicina, ma nel frattempo Lucio deve tenere in corsa la Juve in un dicembre infuocato, che parte al Maradona, passa per il Pafos e poi per gli altri due scontri diretti contro Bologna e Roma. Successivamente via al calciomercato, con due ruoli da implementare, soprattutto uno: il mediano basso. Locatelli è il titolare indiscusso, ma le rotazioni scarseggiano e Spalletti ha bisogno di un uomo di ordine in più, sperando al contempo che Khephren Thuram riesca a tornare sui suoi livelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, caccia al mediano per gennaio. E l’Arsenal continua a seguire Yildiz

