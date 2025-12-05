Judo e valori sul tatami | un pomeriggio di sport e festa per i giovani del Kodokan Cesena

Un pomeriggio all’insegna dello sport dei valori educativi del Judo ha animato il palazzetto di Crevalcore, grazie alla manifestazione organizzata dall’associazione Combat Academy. L’evento, dedicato a bambini e ragazzi, ha visto la partecipazione della squadra di giovani atleti provenienti dal. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

