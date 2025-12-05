John Cena sul suo turn heel | Non avevo il tempo per raccontare la storia giusta

John Cena riflette sul turn a sorpresa di Elimination Chamber e spiega perché undici mesi non erano sufficienti per far funzionare davvero il personaggio Il turn che ha diviso i fan della WWE. L’heel turn di John Cena a Elimination Chamber, quando si è alleato con The Rock, ha colto di sorpresa l’intero mondo del wrestling. Cena ha poi conquistato l’ Undisputed WWE World Title sconfiggendo Cody Rhodes a WrestleMania 41, mantenendo il ruolo di heel fino a SummerSlam. Nonostante le faide con Randy Orton, R-Truth e CM Punk, i fan non hanno mai accettato del tutto Cena come cattivo dopo vent’anni passati come volto della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - John Cena sul suo turn heel: “Non avevo il tempo per raccontare la storia giusta”

