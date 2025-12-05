Johannes Hoesflot Klaebo fa 100 in Coppa del Mondo nella sprint di Trondheim Passo avanti per Pellegrino

100. Tante sono le vittorie in Coppa del Mondo di Johannes Hoesflot Klaebo, che conquista la tripla cifra in casa sua, a Trondheim. Continua a rimanere totale il dominio sprint del fenomeno norvegese, che ormai da moltissimi anni sta dominando in maniera incontrovertibile la specialità. Stavolta il tempo è di 2’59?89 e la fatica un pochino maggiore, ma l’aura è sempre quella. Nella finale, la marea norvegese domina sostanzialmente la situazione, con Klaebo che fa l’andatura anche se Vike fa l’impossibile per tentare di rovinare la festa al suo connazionale, duellando con lui sulla salita e fin sul penultimo rettilineo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Johannes Hoesflot Klaebo fa 100 in Coppa del Mondo nella sprint di Trondheim. Passo avanti per Pellegrino

