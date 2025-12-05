Vent’anni. È il tempo che Jodie Foster ha aspettato prima di tornare a girare un film interamente in francese. E, guardando Vita Privata, di cui vi proponiamo qui sopra in anteprima esclusiva una clip, si capisce perché valeva la pena aspettare. Nel nuovo film di Rebecca Zlotowski, che arriva nelle nostre sale l’11 dicembre dopo essere stato in concorso al Festival di Cannes 2025, l’attrice premio Oscar veste i panni di Lilian Steiner, psichiatra parigina che ha sempre avuto tutto sotto controllo. Fino a quando una delle sue pazienti muore. Suicidio o omicidio? La domanda diventa un’ossessione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jodie Foster è una psichiatra che non crede al suicidio di una paziente. E nelle sue indagini scopre se stessa: "Vita privata" al cinema