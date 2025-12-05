João Cavalcanti live con Roma de Janeiro
Unica data in Italia di un artista di fama internazionale tra i più brillanti della scena brasiliana. Si esibirà insieme ai Roma de Janeiro, nel tradizionale concerto carioca della "Roda de Samba", che il gruppo italo-brasiliano di Roma porta avanti da anni nella Capitale e in Italia.Cantante. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cubetti Woolf: morbidi, naturali e ricchi di carne fresca. Ideali per cuccioli e cani anziani! Disponibili da I Cuccioli di Paolo Cavalcanti. I Cuccioli ? Via Giuseppe Donati 111, Casal Bruciato Roma ? 06 438 3059 #amicia4zampe #gatti #cani #cu - facebook.com Vai su Facebook