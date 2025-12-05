Jimmy Ghione sposerà la fidanzata Marialaura De Vitis 34 anni più giovane

L'annuncio ufficiale a Storie al bivio. "Mi dicono che sto con lui per i soldi", aveva raccontato la modella e influencer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jimmy Ghione sposerà la fidanzata Marialaura De Vitis, 34 anni più giovane

Altre letture consigliate

Marilena Alescio. . World Legends Padel Tour a Miami. La mia intervista a Jimmy Ghione - facebook.com Vai su Facebook

L'annuncio ufficiale a Storie al bivio. "Mi dicono che sto con lui per i soldi", aveva raccontato la modella e influencer - L'annuncio ufficiale a Storie al bivio: la storia d'amore, la differenza d'età, l'anello di brillanti. Riporta msn.com

'Storie al bivio', Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis, l'amore oltre l'età: "Nozze nel 2026" - Il volto noto di Striscia la Notizia ha annunciato ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio' nella puntata che andrà in onda domani, sabato ... Si legge su reggiotv.it

Jimmy Ghione e la fidanzata Marialaura De Vitis (più giovane di 35 anni): «Soffrivo di anoressia, lui mi ha ridato la vita» - Jimmy Ghione festeggia due anni d'amore con Marialaura De Vitis, la ragazza più giovane di lui di 35 anni che gli ha ridato il sorriso. Da ilmessaggero.it

Jimmy Ghione, matrimonio in vista: «Entro il 2026 sposerò Marialaura De Vitis. Le ho regalato un anello di brillanti» - Lo sa bene Marialaura De Vitis, 27enne astro nascente della tv italiana, modella e influencer, innamorata di Jimmy Ghione, ... Secondo msn.com

Jimmy Ghione, la fidanzata Marialaura (30 anni più giovane): «Criticano il nostro amore, dicono che sto con lui per i soldi» - Da Caterina Balivo arriva anche Marialaura De Vitis, fidanzata di Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, che ... Secondo leggo.it

Marialaura De Vitis criticata per l’amore con Jimmy Ghione, 34 anni più grande: “Dicono che sto con lui per soldi” - Lo storico inviato di Striscia la notizia è più grande di lei di 34 anni e soprattutto sui social non sono mancate critiche per la ... Secondo fanpage.it