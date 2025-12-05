Jesi anticipa il derby col Bramante Senigallia a caccia di riscatto
Undicesima giornata in serie B Interregionale con Jesi che anticipa la sua partita a domani sera, in casa del Bramante Pesaro, e la Goldengas che invece gioca domenica, in casa contro il Vasto. Buon momento per la Jesi di coach Sorgentone che cerca continuità sabato alle ore 18 nel palasport di Campanara, dove affronta il derby col Bramante: un Bramante che dopo diverse stagioni al di sopra delle attese della vigilia, con squadre sempre particolarmente ostiche da affrontare, quest’anno ha iniziato faticando non poco. Attenzione però, perché i pesaresi si stanno riprendendo, sono saliti a 6 punti in classifica (12 quelli di Jesi) e con il recente arrivo del finlandese Filtness stanno trovando pericolosità offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Calcinaro mi ha anticipato che sarà a Jesi prima di Natale ed in quella occasione ci incontreremo per approfondire le tante questioni aperte. Siano mantenuti tutti gli impegni presi» - facebook.com Vai su Facebook
Jesi anticipa il derby col Bramante. Senigallia a caccia di riscatto - Undicesima giornata in serie B Interregionale con Jesi che anticipa la sua partita a domani sera, in casa del Bramante ... ilrestodelcarlino.it scrive
Tensioni per il derby di basket, la Jesi Academy non scende in campo stasera: «Decisione irrevocabile» - «Basket Jesi Academy prende atto con enorme dispiacere e delusione che intorno alla gara di DR1 in programma questa sera alle 20,45 alla Palestra Novelli tra la nostra squadra giovanile e ... corriereadriatico.it scrive
Vuelle, il derby col Bramante è suo Fossombrone ko contro Jesi - La 14ª settimana di basket giovanile nelle Marche è stata teatro di grandi partite, specialmente nell’under 19 Eccellenza. Lo riporta ilrestodelcarlino.it