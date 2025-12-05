Undicesima giornata in serie B Interregionale con Jesi che anticipa la sua partita a domani sera, in casa del Bramante Pesaro, e la Goldengas che invece gioca domenica, in casa contro il Vasto. Buon momento per la Jesi di coach Sorgentone che cerca continuità sabato alle ore 18 nel palasport di Campanara, dove affronta il derby col Bramante: un Bramante che dopo diverse stagioni al di sopra delle attese della vigilia, con squadre sempre particolarmente ostiche da affrontare, quest’anno ha iniziato faticando non poco. Attenzione però, perché i pesaresi si stanno riprendendo, sono saliti a 6 punti in classifica (12 quelli di Jesi) e con il recente arrivo del finlandese Filtness stanno trovando pericolosità offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi anticipa il derby col Bramante. Senigallia a caccia di riscatto