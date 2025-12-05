Jay Kelly è immerso nel sole di un inizio d’estate eppure è il perfetto film delle Feste
Jay Kelly è un perfetto film di Natale nonostante sia immerso nel sole di giugno. Non ha neve, alberi addobbati e carole cantate sulla porta di casa, così come non serve a farci sentire più buoni. Però, ci fa riflettere su cosa siamo come amici, genitori, colleghi e, man mano che cresciamo (si dovrebbe dire “che invecchiamo”, ma suona male), su cosa stiamo costruendo in termini di futura eredità proprio come fanno i migliori film delle Feste, dalle varie versioni del Canto di Natale a La vita è meravigliosa, e come forse non ci si aspetta da una pellicola su una stella del cinema in crisi. D'altro canto, puoi essere la più grande star del mondo, eppure davanti alla consegna di un tributo, soprattutto se sei appena tornato dal funerale di chi ti ha lanciato, fai i conti con le scelte del passato e le loro conseguenze. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
