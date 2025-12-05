Jashari | quando basta un filtrante I segnali per Allegri e il Milan ci sono

Milan, Ardon Jashari è stato tra i protagonisti positivi della sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Ecco le sue pagelle e l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Jashari: quando basta un filtrante. I segnali per Allegri e il Milan ci sono

?Se De Winter è gesso, Gabbia (in panchina) è formaggio. Jashari prova la filosofia del Kintsugi: i voti del prof. Frank Piantanida #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Jashari al Milan, arriva l’indizio ufficiale: il punto sul centrocampo rossonero | CM.IT - Nel frattempo, il centrocampista ha iniziato ad allenarsi nel centro sportivo della squadra belga, ma lontano dai ... Come scrive calciomercato.it

Club Brugge, Jashari vuole solo il Milan: ha rifiutato un approccio da un club di Premier - Il centrocampista, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe rifiutato nelle ultime ore un approccio da un club di Premier League perché ... Da m.tuttomercatoweb.com

Jashari vuole solo il Milan: no a West Ham e Nottingham Forest, forte pressing sul Bruges - Ma con una certezza: il giocatore svizzero vuole solo i rossoneri ed è pronto al muro contro muro con il Bruges. Come scrive calciomercato.com