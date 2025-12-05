Jannik Sinner prepara la sfida con Alcaraz | Ritmo verso gli Australian Open Gioca ogni punto come se fosse l’ultimo…

Jannik Sinner ha ripreso gli allenamenti dopo essersi goduto un paio di settimane di riposo al termine della stagione in cui ha vinto, tra le altre cose, due Slam (Wimbledon e Australian Open) e le ATP Finals. Il numero 2 del mondo si è recato a Dubai (Emirati Arabi Uniti) per iniziare a scaldare i motori in vista della nuova annata agonistica, che inizierà ufficialmente agli Australian Open, in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Prima dell’avventura in terra oceanica, però, il fuoriclasse altoatesino sarà impegnato in un paio di eventi di esibizioni. Il primo è previsto a Seoul (Corea del Sud) nella giornata di sabato 10 gennaio contro il suo grande rivale Carlos Alcaraz, che ha fronteggiato anche in tre atti conclusivi Slam, nella finale delle ATP Finals e al Six Kings Slam durante questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner prepara la sfida con Alcaraz: “Ritmo verso gli Australian Open. Gioca ogni punto come se fosse l’ultimo…”

