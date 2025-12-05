Jannik Sinner non perde tempo | via alla preparazione a Dubai in vista del 2026

Jannik Sinner non ha perso tempo e da ieri lo si è notato sui campi a Dubai con racchetta e pallina in mano. Insieme a Simone Vagnozzi, il n.2 del mondo ha dato ufficialmente al via alla sua preparazione, in vista del 2026. Settimane di allenamenti in cui l’azzurro vorrà lavorare su tutti gli aspetti del gioco. Servizio e lavoro sul fondo atletico in cima alla lista delle priorità per Jannik. Temperature alte negli Emirati Arabi Uniti, funzionali nei training per quel che sarà soprattutto a breve termine in Australia. Sinner vorrà confermarsi campione per la terza volta consecutiva a Melbourne per far capire allo spagnolo Carlos Alcaraz (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner non perde tempo: via alla preparazione a Dubai in vista del 2026

News recenti che potrebbero piacerti

Sinner e Laila, la coppia d'oro al «Billionaire» di Dubai. Jannik con Briatore e Alonso, poi il Gp di Abu Dhabi Vai su X

Jannik Sinner a Dubai con la fidanzata Laila Hasanovic: serata al Billionaire. Lo scatto social con Briatore e Alonso prima della preparazione 2026 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner non perde tempo: via alla preparazione a Dubai in vista del 2026 - Jannik Sinner non ha perso tempo e da ieri lo si è notato sui campi a Dubai con racchetta e pallina in mano. Si legge su oasport.it

Tutto finito per Sinner, non c’è più tempo per Jannik - Jannik Sinner "alle strette", non c'è più tempo per lui: è tutto finito! Scrive tennisfever.it

Jannik Sinner e Laila Hasanovic inseparabili/ Fuga d’amore a Dubai tra allenamenti ed eventi - Jannik Sinner e Laila Hasanovic inseparabili: la coppia si concede una fuga d'amore a Dubai dove il tennista comincia l'allenamento. Da ilsussidiario.net

ATP Finals, Alcaraz a Sinner: “Jannik, perdi poco ma torni sempre più forte. Preparati per il 2026!” - Interviste | "Dopo ogni sconfitta torni ancora più forte: perdi poco, ma quando succede torni ancora più forte. Secondo msn.com

Sinner, la profezia di Medvedev: "Ci riuscirà, ne sono certo". E spiega: "Solo lui e Alcaraz possono battermi" - Sinner, la profezia di Medvedev sul Career Grand Slam è perentoria: Ci riuscirà, ne sono certo. Lo riporta sport.virgilio.it

Sinner penalizzato, i tre mesi di sospensione gli costano i soldi dell’ATP: perde l’intera quota - Bonus Pool ATP, tagli per Sinner e Alcaraz: quanto incassano davvero e come funziona il sistema OneVision nel tennis ... Secondo fanpage.it