Jannik Sinner il crollo di Elena Pero | Mi viene da piangere
Elena Pero, storica telecronista di tennis di Sky Sport, ha raccontato come è cambiato il suo mestiere dopo l’esplosione del fenomeno Jannik Sinner. Secondo lei un tempo "non c’era il coinvolgimento dato da un tuo connazionale, quindi è diverso. È vero che per molti Federer era quasi una religione, qualcosa che andava oltre: ci sono persone che ancora oggi non si sono riprese dalla sconfitta di Wimbledon, quella dei match point contro Djokovic". Come spiega Pero, non è cambiato tanto il modo di raccontare, quanto il modo di ascoltare: "Sicuramente sì, perché il modo di lavorare di noi del gruppo tennis, che ci siamo da tanti anni, è rimasto lo stesso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sinner e Laila, la coppia d'oro al «Billionaire» di Dubai. Jannik con Briatore e Alonso, poi il Gp di Abu Dhabi Vai su X
Jannik Sinner a Dubai con la fidanzata Laila Hasanovic: serata al Billionaire. Lo scatto social con Briatore e Alonso prima della preparazione 2026 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Griekspoor all’ATP Shanghai: orario e dove vedere la partita di Jannik in TV e streaming - Sinner affronta Griekspoor oggi nel match del terzo turno del torneo 1000 di Shanghai. Segnala fanpage.it
Sport in copertina con novità e sconquassi: tormentone Sinner, crollo Napoli, turbo Inter, un italiano torna in Ferrari, Viviani all’addio - La rinuncia di Jannik alla Nazionale per la Coppa Davis divide anche gli eroi del ‘76. Secondo blitzquotidiano.it
Il secondo ritiro in due mesi, per Jannik Sinner - Domenica il tennista Jannik Sinner si è ritirato a causa di crampi durante la partita del terzo turno del torneo Masters 1000 di Shanghai, in Cina, che è quindi stata vinta dal nederlandese Tallon ... Riporta ilpost.it
Jannik Sinner trionfa a Pechino: Tien schiantato in finale, continua la caccia al numero 1 di Alcaraz - Jannik si è imposto in due set contro l’americano Learner Tien con il punteggio di 6- Come scrive fanpage.it
Pescosolido: «Jannik Sinner può essere il nuovo numero 1» - E, con un po’ di fantasia, sembra aver assunto i contorni dell’epilogo di Per un pugno di dollari. Come scrive avvenire.it
Sinner e Cobolli danno spettacolo. Gran tennis, alla fine vince Jannik - Nel derby azzurro all’Atp 500 di Vienna l’altoatesino si impone in due set, ma il romano gioca una grande partita. Come scrive panorama.it