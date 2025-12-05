Jannik Sinner giocherà due partite prima degli Australian Open | il programma ufficiale

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner prima degli Australian Open disputerà due partite di esibizione. Quella con Alcaraz in Corea del Sud era già nota da tempo, a Melbourne affronterà invece Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

jannik sinner giocher224 dueJannik Sinner giocherà due partite prima degli Australian Open: il programma ufficiale - Quella con Alcaraz in Corea del Sud era già nota da tempo, a Melbourne affronterà invece Auger- fanpage.it scrive

jannik sinner giocher224 dueSinner e Pietrangeli, un'intesa mai sbocciata. E Jannik è già al lavoro a Dubai - Pietrangeli, pur geloso delle sue lontane conquiste, ammirava Sinner, lo definiva «gagliardo», avrebbe potuto essere un nonno acquisito. Da corriere.it

jannik sinner giocher224 dueSinner in campo per la opening week degli Australian Open: ecco quando debutterà Jannik - Sinner in campo per la opening week degli Australian Open: ecco quando debutterà Jannik ... Da msn.com

Sinner ai quarti all'Atp Vienna: Cobolli battuto in due set - Dopo la vittoria nel derby azzurro contro Cobolli, Jannik Sinner affronterà ai quarti di finale Alexander Bublik. Riporta sport.sky.it

jannik sinner giocher224 dueJannik Sinner vince (ancora) le ATP Finals: battuto Alcaraz in due set, l'italiano si conferma il Maestro - Jannik Sinner si conferma campione delle ATP Finals. Secondo msn.com

jannik sinner giocher224 dueMouratoglou: “Alcaraz e Sinner diventeranno leggende. Jannik è una novità nella storia del tennis" - Il coach francese: "Alcaraz deve alzare il livello perché Sinner è attualmente il numero uno al mondo nel servizio e nella risposta. Da eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Giocher224 Due