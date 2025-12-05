Jannik Sinner giocherà due partite prima degli Australian Open | il programma ufficiale

Jannik Sinner prima degli Australian Open disputerà due partite di esibizione. Quella con Alcaraz in Corea del Sud era già nota da tempo, a Melbourne affronterà invece Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Sinner e Laila, la coppia d'oro al «Billionaire» di Dubai. Jannik con Briatore e Alonso, poi il Gp di Abu Dhabi Vai su X

Jannik Sinner a Dubai con la fidanzata Laila Hasanovic: serata al Billionaire. Lo scatto social con Briatore e Alonso prima della preparazione 2026 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner giocherà due partite prima degli Australian Open: il programma ufficiale - Quella con Alcaraz in Corea del Sud era già nota da tempo, a Melbourne affronterà invece Auger- fanpage.it scrive

Sinner e Pietrangeli, un'intesa mai sbocciata. E Jannik è già al lavoro a Dubai - Pietrangeli, pur geloso delle sue lontane conquiste, ammirava Sinner, lo definiva «gagliardo», avrebbe potuto essere un nonno acquisito. Da corriere.it

Sinner in campo per la opening week degli Australian Open: ecco quando debutterà Jannik - Sinner in campo per la opening week degli Australian Open: ecco quando debutterà Jannik ... Da msn.com

Sinner ai quarti all'Atp Vienna: Cobolli battuto in due set - Dopo la vittoria nel derby azzurro contro Cobolli, Jannik Sinner affronterà ai quarti di finale Alexander Bublik. Riporta sport.sky.it

Jannik Sinner vince (ancora) le ATP Finals: battuto Alcaraz in due set, l'italiano si conferma il Maestro - Jannik Sinner si conferma campione delle ATP Finals. Secondo msn.com

Mouratoglou: “Alcaraz e Sinner diventeranno leggende. Jannik è una novità nella storia del tennis" - Il coach francese: "Alcaraz deve alzare il livello perché Sinner è attualmente il numero uno al mondo nel servizio e nella risposta. Da eurosport.it