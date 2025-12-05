Jannik Sinner e il cammino verso gli Australian Open | il calendario degli eventi C’è Alcaraz in agenda | partite e date

Jannik Sinner si è trasferito a Dubai (Emirati Arabi Uniti) per riprendere a pieno ritmo gli allenamenti dopo essersi concesso un po’ di riposo nelle ultime settimane, al termine di una stagione chiusa da numero 2 del mondo vincendo Wimbledon, Australian Open e ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino ha già messo nel mirino proprio gli Australian Open, primo Slam della nuova annata agonistica, che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il tennista italiano sta scaldando i motori in Medio Oriente e ha già definito il cammino di avvicinamento all’appuntamento in terra oceanica, dove cercherà di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner e il cammino verso gli Australian Open: il calendario degli eventi. C’è Alcaraz in agenda: partite e date

Argomenti simili trattati di recente

Sinner e Laila, la coppia d'oro al «Billionaire» di Dubai. Jannik con Briatore e Alonso, poi il Gp di Abu Dhabi Vai su X

Jannik Sinner a Dubai con la fidanzata Laila Hasanovic: serata al Billionaire. Lo scatto social con Briatore e Alonso prima della preparazione 2026 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner e il cammino verso gli Australian Open: il calendario degli eventi. C’è Alcaraz in agenda: partite e date - Jannik Sinner si è trasferito a Dubai (Emirati Arabi Uniti) per riprendere a pieno ritmo gli allenamenti dopo essersi concesso un po' di riposo nelle ... Si legge su oasport.it

Alcaraz lancia la sfida a Sinner in Australia: "Se non funzionerà...". E sulla rivalità con Jannik - Carlos Alcaraz continua a ridefinire la propria ascesa nel tennis mondiale, arricchendo la sua bacheca con nuovi trionfi e un livello di gioco sempre più dominante. Segnala tuttosport.com

Sinner ai quarti all'Atp Vienna: Cobolli battuto in due set - Dopo la vittoria nel derby azzurro contro Cobolli, Jannik Sinner affronterà ai quarti di finale Alexander Bublik. Da sport.sky.it

Sinner, la corsa alla vetta continua: anche Shelton ko, chi sfida nella semifinale di Parigi - Il campione azzurro affronta il tennista statunitense per l'accesso in semifinale nell'ultimo torneo 1000 della stagione. Come scrive tuttosport.com

Jannik Sinner profetico: la frase che aveva lanciato l’Italia verso il trionfo in Coppa Davis - A Jannik Sinner proprio non erano piaciute tante polemiche che si erano create sul suo conto quando è stata resa nota la sua rinuncia al fine settimana ... oasport.it scrive

Jannik Sinner in "ferie", le tappe verso il 2026: il ritorno a Sesto, la vacanza con la fidanzata, il ritiro a Dubai e il super test in Corea - 2 (il terzo anno di fila in Top 5), e col successo alle Nitto ATP Finals resta attaccato al n. Come scrive corriereadriatico.it