Iveco mozione in Commissione per l' uso del Golden Power | Tutelare la permanenza in Lombardia

Perdura la preoccupazione attorno al futuro di Iveco e del suo stabilimento bresciano. Lo si è visto ieri in Consiglio regionale, dove la Commissione Attività produttive ha ospitato l'audizione chiesta dai consiglieri Onorio Rosati (AVS), Massimo Vizzardi (Gruppo Misto) e dai democratici Marco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mozione approvata all’unanimità in Commissione: la Regione monitorerà la vendita di Iveco a Tata e la tenuta dei siti produttivi lombardi. #Brescia #Iveco #mozione #RegioneLombardia #Tata - facebook.com Vai su Facebook

Iveco, mozione in Commissione per l'uso del Golden Power: "Tutelare la permanenza in Lombardia" - Il voto bipartisan impegna la Regione a sollecitare il Governo in vista del closing, ora previsto nel primo semest ... Come scrive bresciatoday.it

Iveco: approvata la mozione dell’opposizione per tutelare stabilimenti e lavoratori - Cominelli (Pd): “La Regione deve seguire ogni fase della vendita e difendere produzione e occupazione in Lombardia”. Riporta quibrescia.it

Iveco e Beko: il futuro dei siti produttivi in commissione attività produttive. L’impegno della Regione - La situazione occupazionale dei colossi industriali Iveco e Beko è stata al centro di una lunga e partecipata riunione della ... Lo riporta valtellinanews.it

Iveco, la commissione regionale chiede all’unanimità al Governo di esercitare il «Golden power» - « Tutelare i siti produttivi lombardi di Brescia e Suzzara e sollecitare il Governo a esercitare pienamente il Golden Power per proteggere attività, ricerca e know- Secondo brescia.corriere.it

Iveco: ok dall’UE alla cessione all’indiana Tata Motors/ Il reparto “defence” passa nelle mani di Leonardo - Dalla Commissione UE via libera alla cessione di Iveco all'indiana Tata Motors: la divisione defence passerà nelle mani di Leonardo Dopo il via libera la scorsa settimana da parte del governo italiano ... Come scrive ilsussidiario.net