Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Anni di violenze sessuali e fisiche ad Alcamo, donna trova il coraggio di denunciare: arrestato l'ex virgilio.it
Emma Bonino sta meglio, trasferita in reparto al San Filippo Neri agi.it
Mastella: “Io in Giunta una provocazione, resto sindaco” anteprima24.it
Carboni Genoa, possibile addio a gennaio: quella squadra italiana ha chiesto informazioni per la seconda ... calcionews24.com
Juve, caccia al mediano per gennaio. E l’Arsenal continua a seguire Yildiz sport.quotidiano.net
In Norvegia la città di pan di zenzero tgcom24.mediaset.it
Stabat Mater al Teatro del Lido
Il Teatro del Lido presenta sabato 13 dicembre, ore 19, Stabat Mater, monologo scritto da Antonio ... ► romatoday.it
Un pulmino per la Pro Loco di Badia Prataglia
Sono state consegnate ieri dal sindaco Federico Lorenzoni al presidente della Proloco di Badia Pra... ► arezzonotizie.it
C’è la Coppa d’Africa, il Lecce perde tre pedine importanti per sei partite
LECCE – Lasceranno il Salento subito dopo la partita con il Pisa, in programma venerdì prossimo, p... ► lecceprima.it
Più libri, meno liberi. L’antifascismo del “vado o non vado?”
Roma, 5 dic – L’antifascismo passa alla fase due, il boicottaggio. Dopo l’annuncio della partecipaz... ► ilprimatonazionale.i
Tatiana Tramacere, il fratello Vladimir a Storie Italiane: "È un bel giorno, ci siamo svegliati con il sorriso"
“È un bel giorno. Oggi ci siamo risvegliati con il sorriso, come ha detto ieri mio padre è un regal... ► lapresse.it
Sorteggio Mondiali 2026: dove vederlo in streaming e in tv
A partire dalle 18 di oggi, venerdì 5 dicembre, prenderanno forma i gironi del torneo ospitato da Us... ► gazzetta.it
Giancarlo Magalli: "L'emergenza sicurezza nuova piaga di Roma"
Dai ladruncoli di borgata, che popolavano i bassifondi della città e vivevano di espedienti, a squa... ► iltempo.it
Fabio, Thomas e Trini e Lola Navarro, chi sono i figli e l’ex moglie di Fabio Testi e la battaglia legale durata 22 anni
Fabio Testi ha vissuto numerose ed importanti storie d’amore ed è diventato padre di tre figli, Fab... ► metropolitanmagazine
Retribuzioni, Istat: “Salari reali inferiori dell’8,8% rispetto al 2021
(Adnkronos) – ''Complessivamente le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 ris... ► webmagazine24.it
Bonus giovani under 35, per quali attività si può richiedere il contributo Inps: l’elenco completo
È attivo il bonus giovani under 35, l'incentivo da 500 euro al mese per tre anni per i disoccupati ... ► fanpage.it
Netflix acquista Warner Bros una novità che sorprende il mondo dello streaming
la fusione tra Netflix e Warner Bros.: un cambiamento epocale nell’industria dell’intrattenimento U... ► jumptheshark.it
Canti di Natale, Christmas carol service alla Chiesa Anglicana
La chiesa Anglicana di Palermo è pronta per celebrare il Natale con il classico annuale “Carol ser... ► palermotoday.it
Centrafrica si prepara alle elezioni, il documento dei Vescovi
Il Centrafrica si prepara alle elezioni a fine dicembre. Servizio di Maurizio Di Schino. The post C... ► tv2000.it
Unisannio, i primi laureati del corso magistrale in lingua inglese in Electronics Engineering for Automation and Sensing
Tempo di lettura: 2 minutiL’Università degli Studi del Sannio ha proclamato i primi laureati del ... ► anteprima24.it
“Lei nel programma Mediaset”. Elodie, non solo successi in musica: sbarca anche in tv
A poco dalla fine del programma l’attesa cresce e l’aria si fa sempre più tesa. Lunedì sera, su Can... ► caffeinamagazine.it
Ex Ilva, Piantedosi: "Scontri a Genova, da forze dell’ordine equilibrio straordinario
“Le forze dell’ordine hanno dimostrato un equilibrio straordinario, nel gestire questi momenti di g... ► lapresse.it
Lo schiaccianoci al Teatro Brancaccio
Lo Schiaccianoci approda a Roma con una versione firmata da Alessia Gatta e Manuel Paruccini: un’a... ► romatoday.it
Il marito della donna uccisa ad Ancona trovato dal cane di un cacciatore: in carcere dopo tentato suicidio
Nazif Muslij, sospettato del femminicidio della moglie Sadjide Muslijama, è stato trovato ieri da u... ► fanpage.it
Fortnite, costruisci il successo: consigli utili per diventare un master delle costruzioni
Il successo di Fortnite non sembra esaurirsi e se anche tu vuoi provare a competere nel gioco più l... ► esports247.it
LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: FP2 dalle 14.00, Ferrari in cerca del miglior assetto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Terzo posto a 16 millesimi dalla vetta per Charles ... ► oasport.it
Milan, Gimenez al passo d’addio: Tare ha scelto il sostituto
L’avventura di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai giunta alla fine: Igli Tare ha già trovato il... ► glieroidelcalcio.com
Inter Como, ecco la designazione arbitrale: le scelte per campo e Var
di Redazione Inter News 24Inter Como, arrivano le scelte sulla designazione arbitrale. Vediamo chi d... ► internews24.com
“Ciao polizia, voglio suicidarmi”. Il messaggio sui social intercettato dagli agenti: salvata una giovane donna
Brescia, 5 dicembre 2025 – “Ciao Polizia… voglio suicidarmi adesso… nella mia mano ho un coltello".... ► ilgiorno.it
Lotto tecnico, aumentano le vincite: ecco i nuovi numeri
Nuove vincite grazie al Lotto Tecnico dell'esperto Antonio Pioggia. Subito a segno la previsione d... ► salernotoday.it
Effetti collaterali della cannabis: cos’è lo scromiting
Se avete superato una certa età, probabilmente ricorderete fin troppo bene l’enorme stigma sociale ... ► newsner.it
È morto Cary Hiroyuki Tagawa, l’attore de “L’ultimo imperatore” e “Mortal kombat”
Il mondo del cinema dice addio a Cary-Hiroyuki Tagawa. Mercoledì 4 dicembre l’attore nato in Giappo... ► ilfattoquotidiano.it
Attacco Inter, è l’arma in più di questa stagione. E il confronto con le rivali…
di Redazione Inter News 24Attacco Inter, miglioramento enorme rispetto allo scorso anno. E se si fa ... ► internews24.com
Orsi non ha dubbi in vista di Napoli Juve: «Ecco quale sarà la strategia di Conte per battere i bianconeri». La rivelazione causa infortuni
di Redazione JuventusNews24Orsi prevede un Napoli accorto. Mancano i giocatori di interdizione a cen... ► juventusnews24.com
Roberto Fico è presidente: ora si aspettano i fatti
Roberto Fico è il nuovo governatore della Campania. La sua elezione riaccende l’attenzione su tre q... ► ilblogdigio.it
Presa in carico beneficiari “Reddito di dignità 2023”: attivazione dote educativa e di comunità
MESAGNE - Le attività dell’avviso prevedono interventi finalizzati al potenziamento dei processi d... ► brindisireport.it
Furti con la "spaccata" a Siena: la banda presa a Latina
Un'indagine partita da Siena ha portato gli investigatori della polizia fino alla provincia pontin... ► latinatoday.it
Salto con gli sci: doppietta slovena con Prevc e Vodan a Wisla, italiane lontane
Doppietta della Slovenia nella gara odierna dal trampolino grande di Wisla in Coppa del Mondo di sa... ► oasport.it
Bradisismo – I terremoti più forti degli ultimi anni
Aggiornamento sulla sismicità energetica fino a novembre 2025 (Md>= 3.0). Ho suddiviso le aree i... ► ilblogdigio.it
Regione, Piero De Luca (Pd): "La Giunta Fico sarà politica e di alto profilo"
"La giunta di Roberto Fico sarà politica e di alto profilo". Lo ha affermato, oggi a Salerno, il ... ► salernotoday.it
Traghettopoli: nell’inchiesta spunta anche il generale della Guardia di finanza Francesco Greco
GENOVA – L’inchiesta della procura di Genova sui biglietti omaggio concessi dalle compagnie di navi... ► corrieretoscano.it
Emma Bonino sta meglio: le leader radicale è stata trasferita in reparto
La storica leader dei Radicali e fondatrice di +Europa Emma Bonino è uscita dal reparto di terapia... ► today.it
Investito mentre aspetta i figli davanti scuola, negli Usa: il Cilento piange Nino
Dolore e sconcerto ad Orria per la notizia del tragico incidente in cui ha perso la vita Nino Ruoc... ► salernotoday.it
Scuola, Eduscopio conferma l’eccellenza del De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti
Tempo di lettura: 3 minutiL’Istituto di Istruzione Superiore “De’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti... ► anteprima24.it
Netflix ha annunciato l’acquisizione di Warner Bros. Discovery
Netflix ha annunciato l’acquisizione di Warner Bros. Discovery, un passo storico che ridisegna gli ... ► game-experience.it
“L’amicizia è bellissima”, la nuova canzone educativa di Andrea Lucisano
Un canto dedicato alle scuole, alle famiglie e ai bambini per celebrare la sincerità, la lealtà e l... ► ilblogdigio.it
Sicurezza nazionale, Trump: “L’era delle migrazioni di massa deve finire”
''La sicurezza delle frontiere è l'elemento primario della sicurezza nazionale'' afferma il document... ► imolaoggi.it
Sisma nei Campi Flegrei, la pioggia non c’entra
Evento sismico alle 23.21 valutato dall’INGV con un epicentro nel cratere della Solfatara ed una ma... ► ilblogdigio.it
Matrimonio finisce in rissa a colpi di calci e piatti tirati: il motivo? La mancanza di ragsulla, un dolce tipico. E il video fa il giro del web
Tutta ‘colpa’ dei rasgulla. Cosa sono? Un dolce indiano molto famoso, tipico degli Stati del Bengal... ► ilfattoquotidiano.it
Mascali, Protezione civile: simulazione post sisma a scuola
Imparare a reagire in caso di emergenza. Il Comprensivo scolastico di piazza Dante a Mascali è sta... ► cataniatoday.it
Ma è proprio vero che il nuoto fa dimagrire? Lo chiediamo all'esperto
Per il Dottor Tarocchi l’attività in acqua a parità di durata, intensità e sforzo dell’allenamento h... ► gazzetta.it
Giornata mondiale volontariato, impegnati ogni giorno 6 milioni di italiani
Oggi la giornata internazionale del volontariato. Un settore in cui sono impegnati ogni giorno 6 mi... ► tv2000.it
Bollettino bradisismo settimana 24 30 novembre
Una volata sulla sismicità che è stata caratterizzata da 137 terremoti con magnitudo massima 3.3 e ... ► ilblogdigio.it
Trattore "fantasma" in vendita online, agricoltore perde mille euro: quattro indagati in Calabria
I Carabinieri di Carcare (Savona) hanno concluso un'articolata indagine su una truffa online perpetr... ► gazzettadelsud.it
Emma Bonino sta meglio, trasferita in reparto al San Filippo Neri
AGI - A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla s... ► agi.it
Ancora test del "finto cliente" al supermercato, sospesa cassiera con 36 anni di servizio: "Mascara nascosto tra le castagne"
Una cassiera con 36 anni di anzianità sospesa dal lavoro per non aver "superato" l'ormai famoso te... ► today.it
Tv2000, speciale sui 60 anni del Concilio Vaticano II
Domenica 7 dicembre Tv2000 propone lo speciale “La Chiesa del Concilio” per i 60 anni dalla chiusu... ► lopinionista.it
Google Messaggi riceve un nuovo visualizzatore delle immagini e altre novità estetiche
Su Google Messaggi è partito il rollout di un gran numero di novità estetiche che rendono più acca... ► tuttoandroid.net
“Il primo della mia vita”. Antonella Clerici, sorpresa a È Sempre mezzogiorno: consegnato di persona
Anche la puntata odierna di E’ sempre mezzogiorno ha regalato un momento destinato a restare nella ... ► caffeinamagazine.it
Snowboard, un brillante Ian Matteoli vola in finale nel Big Air di Pechino
Si è aperta oggi con la giornata dedicata alle qualificazioni la seconda tappa della Coppa del Mond... ► oasport.it
19enne accoltellato al torace a Milano in piazza Duomo, agguato per gelosia: fermato 21enne a Bologna
Un 21enne egiziano è stato fermato dalla Polizia a Milano per tentato omicidio dopo l'accoltellament... ► virgilio.it
Lega, Zaia a colloquio con Salvini e Fontana: “Vannacci? Su lui neanche un cenno”
(LaPresse) Scambio di vedute a margine della cerimonia di accensione del braciere celebrativo Olimp... ► lapresse.it
Al settimo mese di gravidanza partorisce il figlio in casa: morto il neonato, aperta inchiesta
Una donna al settimo mese di gravidanza ha partorito in casa il figlioletto, deceduto subito dopo. ... ► fanpage.it
Partita Modena Catanzaro, cambia la viabilità in zona stadio
In occasione della partita di calcio Modena-Catanzaro, in programma lunedì 8 dicembre alle 12.30 a... ► modenatoday.it
Pagelle Lazio Milan, i voti di Tuttosport: “Leao errore grave”. Maignan bocciato a sorpresa
Le pagelle di Lazio-Milan 1-0, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026. Voti e giud... ► pianetamilan.it
Crociato rotto in Napoli Cagliari, ma ha tirato lo stesso il rigore
Si è fatto male poco dopo l’ingresso in campo Emerge un particolare retroscena dalla partita di Cop... ► calciomercato.it
Justin Trudeau e Katy Perry “power couple” in Giappone
La love story tra Justin Trudeau e Katy Perry procede a gonfie vele, tanto che i due hanno fatto un... ► amica.it
Allerta freddo a Roma, il sindaco Gualtieri firma l’ordinanza per ghiaccio e neve 2025: cosa prevede
Arriva il freddo a Roma e il sindaco Gualtieri firma l’ordinanza per freddo, neve e ghiaccio. Ecco ... ► fanpage.it