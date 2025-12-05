Italo-discendenti tra Italia e Usa cittadinanza a un bivio globale
Milano, 5 dicembre 2025. Tra Stati Uniti e Italia si apre un doppio fronte sulla cittadinanza che coinvolge milioni di italo-discendenti e rimette al centro una domanda decisiva: chi può stabilire, in ultima istanza, a quale comunità apparteniamo e quanto questa scelta possa essere condizionata dalla legge. Identità in bilico tra due ordinamenti Da un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
