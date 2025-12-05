Italia studente di Medicina inizia a delirare e si lancia dalla finestra Morte orribile la scoperta shock | Cosa aveva fatto prima

Un giovane studente di medicina di 23 anni è morto tragicamente a Milano dopo aver consumato cannabis light. L’episodio si è verificato in un bed & breakfast vicino alla stazione Centrale, dove il ragazzo alloggiava insieme al fratello maggiore. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe iniziato a delirare subito dopo aver fumato, mostrando segni di forte disorientamento, prima di lanciarsi dalla finestra del secondo piano. La vittima è Erhan Hac?mustafao?lu, originario della Turchia e studente della Baskent University di Ankara. Si trovava in Italia per trascorrere qualche giorno con il fratello, ingegnere, e insieme avevano fatto tappa a Firenze, dove avrebbero acquistato la confezione di cannabis light consumata la notte della tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, studente di Medicina inizia a delirare e si lancia dalla finestra. Morte orribile, la scoperta shock: “Cosa aveva fatto prima”

Altre letture consigliate

Cari genitori, studentesse e studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni, siamo lieti di informarvi che sono aperte le iscrizioni per il Programma Doppio Diploma Italia - USA Academica International Studies (AIS) per l’anno accademico 2025-2026, sessio - facebook.com Vai su Facebook

Italia, studente di Medicina inizia a delirare e si lancia dalla finestra. Morte orribile, la scoperta shock: “Cosa aveva fatto prima” - Un giovane studente di medicina di 23 anni è morto tragicamente a Milano dopo aver consumato cannabis light. Segnala thesocialpost.it

Fuma cannabis light e inizia a delirare, poi si lancia dalla finestra: studente di Medicina muore a 23 anni a Milano - Aveva fumato una dose di cannabis legale e, subito dopo, aveva iniziato a parlare in modo sconclusionato, come in preda a una forte alterazione. Si legge su msn.com

Fuma cannabis light e inizia a delirare, poi si lancia dalla finestra: studente di medicina muore a 23 anni a Milano. Aperte due indagini - Aveva fumato una dose di cannabis legale e, subito dopo, aveva iniziato a parlare in modo sconclusionato, come in preda a una forte alterazione. Come scrive msn.com