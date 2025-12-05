Italia selvaggia per la cultura un terzo di quanto spendiamo in device Un italiano su tre preferisce le autocrazie

È un’Italia che guarda più al display che al futuro, più all’istinto che alla fiducia in un progetto comune. Nel mezzo di un mondo agitato, il Paese scivola in quella che il nuovo Rapporto Censis 2025 ( leggi i dati su povertà, debito, lavoro e sanità ) chiama “ età selvaggia “, dove la cultura pesa sempre meno e l’idea stessa di democrazia vacilla. La spesa per la cultura – Mentre il turismo culturale straniero cresce, la spesa culturale delle famiglie italiane è crollata del 34,6% in vent’anni, fermandosi poco sopra i 12 miliardi. Una cifra che vale solo un terzo di quanto il Paese spende per smartphone, computer e servizi digitali, saliti a quasi 32 miliardi complessivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia “selvaggia”, per la cultura un terzo di quanto spendiamo in device. Un italiano su tre preferisce le autocrazie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Censis 2025. L'Italia immortale e ferma, nell'età selvaggia: impreparati al futuro, si è spento il sogno collettivo Vai su X

Il #Censis: “Italia nell’età selvaggia, sa fronteggiare il presente”. “Età di ferro e fuoco, la violenza prende il sopravvento sul diritto” - facebook.com Vai su Facebook

Censis: “Italia nell’età selvaggia, sa fronteggiare il presente” - (askanews) – “Il Paese ha saputo, più e meglio di altre grandi democrazie occidentali, porsi faccia a faccia con il presente. Secondo msn.com

Capitale Italiana della Cultura 2028, il sindaco Sposetti: “Scelta Tarquinia come motore di crescita, coesione e innovazione” - Tarquinia e l’intera rete dei Comuni della DMO Etruskey hanno scelto di credere nella cultura come motore di crescita, coesione e innovazi ... Lo riporta msn.com

Terzo settore, da oggi anche l'Italia ha un «Piano per l'economia sociale» - Il mondo del Terzo settore lo aspettava da una vita, e tra pochi giorni sarebbero passati due anni da quando l’Europa stessa ne aveva sollecitato la creazione con una specifica «Raccomandazione» del ... Si legge su corriere.it

Nel terzo trimestre del 2025 l’economia italiana non è cresciuta - Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, nel terzo trimestre del 2025 il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’Italia è rimasto invariato: significa che l’economia italiana non è cresciuta rispetto al ... Come scrive ilpost.it

Italia a crescita zero nel terzo trimestre, sfiorata la recessione tecnica. Sale la disoccupazione - L’Italia cresce zero nel terzo trimestre del 2025 e chiuderà l’anno con mezzo punto di Pil in più rispetto al precedente. Da repubblica.it

L’economia si blocca. Pil a crescita zero. Il turismo non basta - Nel terzo trimestre il Pil è rimasto inchiodato a zero rispetto ai tre mesi precedenti, +0,4% su base annua. Segnala repubblica.it