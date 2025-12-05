Italia Gattuso | Rispetto per tutti paura di nessuno Dobbiamo fare di tutto per qualificarci

Quest'oggi, il CT Gattuso, ex Milan, è presente a Washington per assistere al sorteggio della Coppa del mondo del 2026: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italia, Gattuso: “Rispetto per tutti, paura di nessuno. Dobbiamo fare di tutto per qualificarci”

News recenti che potrebbero piacerti

? Ufficiale: Italia-Irlanda del Nord si gioca a Bergamo! Scelta la sede per la semifinale play-off Mondiale del 26 marzo. Gattuso torna nello stadio del suo debutto: qui gli Azzurri sono imbattuti. Obiettivo vincere per continuare a sognare. ? #Nazionale # - facebook.com Vai su Facebook

Galliani: "Allegri un allenatore a 360 gradi. Mondiali? Gattuso ce la farà" #SkySport #Milan #Galliani #Italia #Gattuso #Allegri Vai su X

Italia, Gattuso da Washington: "Rispetto per tutti, paura di nessuno. Sappiamo che abbiamo una semifinale. Speriamo di farci trovare pronti" - L’Italia non è ancora sicura di partecipare, a marzo ci sarà il turno Play Off, ma il CT Gennaro Gattuso è a Washington per assistere dal vivo al sorteggio della Coppa ... Segnala milannews.it

Italia, Gattuso: "Grande responsabilità per marzo. Rispetto per tutti, paura di nessuno" - Il ct della Nazionale Gennaro Gattuso è intervenuto a Sky da Washington dove si sono svolti i sorteggi dei 12 gironi della Coppa del Mondo 2026 in USA, Messico e Canada: ... msn.com scrive

Italia, Gattuso suona la carica: "Rispetto per tutti, paura di nessuno, faremo di tutto per essere al Mondiale" - Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto direttamente da Washington dove è appena iniziato il sorteggio Mondiali 2026. Segnala msn.com

Italia, Gattuso: "Grande pressione su di noi, il Mondiale è fondamentale per il sistema" - Il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso è a Washington per assistere dal vivo al sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2026. Come scrive tuttonapoli.net

Sorteggio Mondiali 2026, Italia in quarta fascia: il girone migliore e peggiore - In primis, non partecipare al terzo Mondiale ma poi ecco le peggiori e migliori opzioni stando in quarta fascia ... Come scrive quifinanza.it

Italia, la rivelazione di Gattuso su Chiesa spiazza tutti! - Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Italia- Da fantamaster.it