Italia corruzione nella Gdf | nel mirino Francesco Greco É shock
Il generale Francesco Greco, comandante interregionale della Guardia di Finanza per il Sud Italia, risulta ufficialmente indagato nell’ambito dell’inchiesta riguardante i biglietti omaggio del gruppo Onorato. Secondo la Procura di Genova gli contesta il concorso in corruzione in relazione a diversi passaggi gratuiti sulla tratta verso Olbia, utilizzati anche dai familiari. Tra i beneficiari figurerebbe anche l’ex comandante generale della GdF Giuseppe Zafarana, oggi presidente di Eni, non indagato poiché al momento dell’omaggio non ricopriva più incarichi nelle Fiamme Gialle. Leggi anche: Sondaggi politici, risultati a sorpresa: c’è chi brinda e chi cala a picco Il sistema dei biglietti gratuiti e il “tariffario” sequestrato. 🔗 Leggi su Tvzap.it
