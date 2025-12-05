Italia corruzione nella Gdf | nel mirino Francesco Greco É shock

Tvzap.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale Francesco Greco, comandante interregionale della Guardia di Finanza per il Sud Italia, risulta ufficialmente indagato nell’ambito dell’inchiesta riguardante i biglietti omaggio del gruppo Onorato. Secondo la Procura di Genova gli contesta il concorso in corruzione in relazione a diversi passaggi gratuiti sulla tratta verso Olbia, utilizzati anche dai familiari. Tra i beneficiari figurerebbe anche l’ex comandante generale della GdF Giuseppe Zafarana, oggi presidente di Eni, non indagato poiché al momento dell’omaggio non ricopriva più incarichi nelle Fiamme Gialle. Leggi anche: Sondaggi politici, risultati a sorpresa: c’è chi brinda e chi cala a picco Il sistema dei biglietti gratuiti e il “tariffario” sequestrato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

italia corruzione nella gdf nel mirino francesco greco 201 shock

© Tvzap.it - Italia, corruzione nella Gdf: nel mirino Francesco Greco. É shock

Leggi anche questi approfondimenti

italia corruzione gdf mirinoBiglietti omaggio del gruppo Onorato, indagato il generale Greco: “Sistema corruttivo enorme” - Il nome del generale Francesco Greco, comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza, entra ufficialmente nell’inchiesta ... Da thesocialpost.it

Guerra ibrida, Italia nel mirino: «Ci servono cinquemila hacker» - Vede l’Italia nel mirino e in regia Stati autoritari pronti a varcare tutte le linee rosse possibili: Russia, Cina, ... Secondo ilgazzettino.it

Corruzione, arrestato maresciallo GdF - L'ex presidente della Sambenedettese calcio Sergio Spina e un maresciallo della Guardia di finanza in servizio a San Benedetto, Alberto ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Corruzione e riciclaggio, Gdf esegue decine di arresti - Decine di perquisizioni della Gdf disposte dalla Procura di Roma e decine di misure cautelari ordinate dal Gip presso il Tribunale della Capitale. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Guerra ibrida, Italia nel mirino: «Ci servono cinquemila hacker» - All’Italia serve un esercito di hacker, «un’Arma cyber», sotto la regia della Difesa italiana. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Corruzione Gdf Mirino