Italia ai Mondiali? Estratte le possibili avversarie in caso di qualificazione
Il sorteggio di Washington ha svelato i 12 gironi da 4 squadre dei Mondiali 2026, rivelando il possibile cammino dell’ Italia nel caso in cui dovesse superare i Playoff di marzo. La cerimonia di estrazione ha ufficialmente aperto la fase finale del torneo, alzando il sipario sulla competizione che vedrà protagoniste le migliori nazionali del mondo. I paesi ospitanti saranno Canada, Messico e Stati Uniti, che accoglieranno la rassegna iridata dall’ 11 giugno al 19 luglio 2026, offrendo stadi e infrastrutture all’altezza di un evento globale. Il sorteggio, tenutosi presso il Kennedy Center, ha definito i 12 raggruppamenti da 4 squadre ciascuno, che fungeranno da primo step della competizione, determinando le avversarie di ogni nazionale nel corso della fase a gironi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
