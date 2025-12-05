Italia ai Mondiali? Estratte le possibili avversarie in caso di qualificazione

Thesocialpost.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sorteggio di Washington ha svelato i 12 gironi da 4 squadre dei Mondiali 2026, rivelando il possibile cammino dell’ Italia nel caso in cui dovesse superare i Playoff di marzo. La cerimonia di estrazione ha ufficialmente aperto la fase finale del torneo, alzando il sipario sulla competizione che vedrà protagoniste le migliori nazionali del mondo. I paesi ospitanti saranno Canada, Messico e Stati Uniti, che accoglieranno la rassegna iridata dall’ 11 giugno al 19 luglio 2026, offrendo stadi e infrastrutture all’altezza di un evento globale. Il sorteggio, tenutosi presso il Kennedy Center, ha definito i 12 raggruppamenti da 4 squadre ciascuno, che fungeranno da primo step della competizione, determinando le avversarie di ogni nazionale nel corso della fase a gironi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia ai mondiali estratte le possibili avversarie in caso di qualificazione

© Thesocialpost.it - Italia ai Mondiali? Estratte le possibili avversarie in caso di qualificazione

Scopri altri approfondimenti

italia mondiali estratte possibiliItalia ai Mondiali? Estratte le possibili avversarie in caso di qualificazione - Il sorteggio di Washington ha svelato i 12 gironi da 4 squadre dei Mondiali 2026, rivelando il possibile cammino dell’Italia nel caso in cui dovesse superare ... thesocialpost.it scrive

italia mondiali estratte possibiliSorteggio Mondiali 2026, diretta: ecco le possibili avversarie dell'Italia in caso di vittoria ai playoff - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Come scrive ilmessaggero.it

Il Canada padrone di casa, l'incubo Svizzera e il Qatar: tutto sulle possibili avversarie dell'Italia - In attesa dei playoff, l'urna ha già deciso le squadre che gli azzurri troverebbero sul proprio cammino tra Stati Uniti, Canada e Messico ... Si legge su msn.com

Mondiali 2026, i sorteggi fanno l'occhiolino all'Italia: le possibili avversarie degli Azzurri - Anche se rappresentati da una "X" gli azzurri guarderanno con interesse l'evento di Washington per capire cho potrebbero affrontare l'estate prossima ... Da tuttosport.com

italia mondiali estratte possibiliMondiali 2026, sorteggi: Canada, Qatar e Svizzera possibili avversarie dell'Italia - Ancora non è certo il passaggio della Nazionale italiana alla fase finale del campionato mondiale 2026 ma a Washington, negli Stati Uniti, si definiscono i gironi del torneo. Da msn.com

italia mondiali estratte possibiliGironi Mondiali 2026, David sfida l'Italia: potenziali avversarie e gruppi di ferro, Haaland contro Mbappé - Le possibili sfidanti dell'Italia ai Mondiali 2026, qualora la nazionale di Gattusso dovesse vincere i playoff: il Canada di David, la Svizzera e il Qatar. Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Mondiali Estratte Possibili