Istat i salari reali sono scesi dell’8,8% dal 2021 | si salvano in parte i dipendenti pubblici Cosa ci dobbiamo aspettare per il 2026

Nel 2025, i salari sono cresciuti più dell’inflazione ma resta ancora un gap da colmare rispetto all’aumento generale dei prezzi registrato dopo la pandemia da Covid-19. Lo sottolinea l’Istat nel Report sulle prospettive per l’economia italiana nel 2025 e 2026. Secondo l’istituto di statistica, nel complesso «le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 risultano inferiori dell’ 8,8% rispetto ai livelli registrati a gennaio 2021». L’andamento dei salari nel 2025. In generale, nel terzo trimestre del 2025 «la crescita tendenziale delle retribuzioni contrattuali ha mostrato un rallentamento rispetto al trimestre precedente, pur mantenendosi al di sopra del tasso di inflazione». 🔗 Leggi su Open.online