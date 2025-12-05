Istat i salari reali sono scesi dell’8,8% dal 2021 | si salvano in parte i dipendenti pubblici Cosa ci dobbiamo aspettare per il 2026
Nel 2025, i salari sono cresciuti più dell’inflazione ma resta ancora un gap da colmare rispetto all’aumento generale dei prezzi registrato dopo la pandemia da Covid-19. Lo sottolinea l’Istat nel Report sulle prospettive per l’economia italiana nel 2025 e 2026. Secondo l’istituto di statistica, nel complesso «le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 risultano inferiori dell’ 8,8% rispetto ai livelli registrati a gennaio 2021». L’andamento dei salari nel 2025. In generale, nel terzo trimestre del 2025 «la crescita tendenziale delle retribuzioni contrattuali ha mostrato un rallentamento rispetto al trimestre precedente, pur mantenendosi al di sopra del tasso di inflazione». 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I #salari quest'anno sono cresciuti più velocemente dei prezzi (+2,9% a settembre) ma resta ancora un vuoto dell'8,8% da colmare rispetto all'inflazione registrata dopo la pandemia, nel gennaio 2021. Sono i dati #Istat sulle prospettive per l'economia italiana - facebook.com Vai su Facebook
Giù i salari reali, a settembre inferiori di 8,8 punti rispetto al 2021 #ANSA Vai su X
Istat, i salari reali sono calati dell’8,8% dal 2021: si salvano solo gli stipendi pubblici. Nel 2025 Pil +0,5% - Nel rapporto sull’economia italiana l’Istat segnala un aumento delle retribuzioni più veloce dei prezzi nel 2025 ma resta ancora da colmare il gap sull'inflazione registrato dopo la pandemia ... Scrive msn.com
Istat, i salari reali sono scesi dell’8,8% dal 2021: si salvano (in parte) i dipendenti pubblici. Cosa ci dobbiamo aspettare per il 2026 - Secondo l'Istituto nazionale di statistica, il Pil italiano crescerà dello 0,5% quest'anno. Secondo open.online
Salari reali ancora sotto i livelli pre-2021: a settembre il divario resta dell’8,8% - Le retribuzioni monetarie crescono del 2,9% nel 2024, superando l’inflazione, ma il recupero rispetto al post- Lo riporta altarimini.it
L'Istat: 'I salari reali a settembre inferiori di 8,8 punti sul 2021' - Lo sottolinea l'Istat nel Report sulle prospettive per l'economia italiana nel 2025 e 2026 secondo il quale nel complesso "le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 risultano ... Si legge su ansa.it
Istat: salari reali a settembre -8,8 per cento rispetto a gennaio 2021 - Le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 risultano inferiori dell'8,8 per cento rispetto ai livelli registrati a ... agenzianova.com scrive
Istat,salari reali settembre inferiori 8,8 punti.. +Rpt - Le retribuzioni monetarie crescono quest'anno più velocemente dei prezzi con un +2,9% di quelle pro capite atteso a fine anno ma resta ancora un gap da colmare rispetto all'inflazione registrata dopo ... Si legge su ansa.it