ISS San Marino Vagnini La sfida è potenziare l' assistenza territoriale
ROMA - San Marino festeggia un traguardo importante: 70 anni di sistema sanitario gratuito e universalistico, nato 23 anni prima di quello italiano. Un modello che continua a evolversi. Ne ha parlato Claudio Vagnini, direttore generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
