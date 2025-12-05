ISS San Marino Vagnini La sfida è potenziare l' assistenza territoriale

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA - San Marino festeggia un traguardo importante: 70 anni di sistema sanitario gratuito e universalistico, nato 23 anni prima di quello italiano. Un modello che continua a evolversi. Ne ha parlato Claudio Vagnini, direttore generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

iss san marino vagnini la sfida 232 potenziare l assistenza territoriale

© Ilgiornaleditalia.it - ISS San Marino, Vagnini "La sfida è potenziare l'assistenza territoriale"

Altri contenuti sullo stesso argomento

iss san marino vagniniISS San Marino, Vagnini “La sfida è potenziare l’assistenza territoriale” - San Marino festeggia un traguardo importante: 70 anni di sistema sanitario gratuito e universalistico, nato 23 anni prima di quello ital ... Come scrive italpress.com

Sanità San Marino, Vagnini "Al lavoro per migliorare i servizi territoriali" - San Marino festeggia un traguardo importante: 70 anni di sistema sanitario gratuito e universalistico, nato 23 anni prima ... Scrive notizie.tiscali.it

San Marino, Claudio Vagnini nuovo direttore dell’Iss: “Potenzieremo le cure di prossimità” - Tra le sue priorità: attenzione massima per gli anziani ma anche la realizzazione di un hospice. Scrive corriereromagna.it

iss san marino vagniniSan Marino conferma l’eccellenza sanitaria: due Bollini Rosa all’ISS per il quinto biennio consecutivo - Per il quinto biennio consecutivo l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ottiene due Bollini Rosa di Fondazione Onda, confermando ... Secondo libertas.sm

Claudio Vagnini nominato Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino - Sarà il dottor Claudio Vagnini, il nuovo Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino a partire dal 2 giugno 2025, dopo Francesco Bevere. Riporta temponews.it

San Marino, la sfida dell’ISS tra aumenti e opacità: Repubblica futura “scuote l’albero” - SAN MARINO Il bilancio dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) di San Marino è tornato al centro del dibattito politico. Come scrive libertas.sm

Cerca Video su questo argomento: Iss San Marino Vagnini