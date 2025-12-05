Israele parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 | Spagna Irlanda Olanda e Slovenia si ritirano per protesta

Spagna, Olanda, Irlanda e Slovenia non parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2026 dopo l’ennesimo rifiuto, da parte degli organizzatori della kermesse musicale, di escludere Israele dalla competizione. Una decisione, quella dell’Eurovision, che secondo i Paesi boicottatori “aumenta la sfiducia nei confronti dell’organizzazione del festival e conferma le pressioni politiche che lo circondano”. E nelle prossime ore anche altri Paesi potrebbero unirsi: secondo indiscrezioni, infatti, Belgio, Islanda, Finlandia e Svezia potrebbero decidere di non prendere parte alla manifestazione che si terrà a maggio a Vienna. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Israele parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026: Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia si ritirano per protesta

