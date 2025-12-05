Israele Netanyahu nomina Roman Gofman nuovo capo del Mossad subentrerà a giugno 2026 a David Barnea che terminerà mandato di 5 anni

5 dic 2025

Ancora una nomina ai vertici dei servizi segreti dopo che nei mesi scorsi il primo ministro aveva nominato David Zini capo dello Shin Bet Netanyahu nomina il suo fedelissimo Roman Gofman capo del Mossad. Il 49enne subentrerà a David Barnea a giugno 2026, dopo che quest'ultimo avrà terminato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

