Israele Netanyahu nomina Roman Gofman nuovo capo del Mossad subentrerà a giugno 2026 a David Barnea che terminerà mandato di 5 anni
Ancora una nomina ai vertici dei servizi segreti dopo che nei mesi scorsi il primo ministro aveva nominato David Zini capo dello Shin Bet Netanyahu nomina il suo fedelissimo Roman Gofman capo del Mossad. Il 49enne subentrerà a David Barnea a giugno 2026, dopo che quest'ultimo avrà terminato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Israele, Bennett prepara la corsa per il 2026: sì alla grazia per Netanyahu, a patto che poi si ritiri dalla politica Vuole approfittare del forte consenso popolare, magari insieme al già Capo di Stato maggiore. L’Iran aumenta la pressione su Hamas ed Hezbollah - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu spacca Israele e sente Trump al telefono: sulla grazia Herzog frena - la Repubblica Vai su X
Israele: Netanyahu nomina il fedelissimo Gofman a capo del Mossad - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Lo riporta laregione.ch
Mo: Netanyahu nomina Roman Gofman nuovo capo del Mossad' - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la nomina del suo consigliere militare, Roman Gofman, a prossimo capo dell'agenzia di intelligence Mossad. lanuovasardegna.it scrive