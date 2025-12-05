Israele e Palestina – Un punto di vista cristiano sabato il dibattito promosso dal Piccolo Cenacolo

Il Piccolo Cenacolo, con il patrocinio del Centro di Studi Teologici “Gian Francesco Alois”, annuncia il convegno dal titolo: “Israele e Palestina – Un punto di vista cristiano”. Il dibattito alle 10 del 6 dicembre 2025 in via Feudo San Martino a Caserta.Ospite dell’incontro sarà Vittorio Fiorese. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

La radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina e il collasso dell’Asse della resistenza che ha la sua testa a Teheran sono al centro del nuovo libro-reportage della giornalista Cecilia Sala, “I figli dell’odio” - facebook.com Vai su Facebook

Einaudi mi ha appena comunicato che Israele-Palestina è da oggi alla 6ª ristampa. Oggi parlerò di Trump/ONU con Simone Spetia su #Radio24. Il 28 novembre, con un focus sul più ampio Medioriente, al #TempioDiAdriano di Roma. Il 10 dicembre al #CNR... Vai su X

Israele, Trump a Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza" - "I due leader hanno sottolineato l'importanza e l'obbligo di disarmare Hamas e smilitarizzare la Striscia di Gaza, e hanno discusso ... Si legge su tg24.sky.it

A Gaza il genocidio israeliano non è finito: ci sono le condizioni per una lenta morte dei palestinesi - Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confron ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Israele riaprirà il valico di Rafah «solo per l’uscita da Gaza» dei palestinesi - Secondo l’ufficio del premier israeliano i resti consegnati ieri da Hamas non appertengono al corpo di uno dei due ostaggi ancora nelle mani dell’organizzazione terroristica ... Da ilsole24ore.com

Gaza e Israele: c'è un piano di pace palestinese ma nessuno ne parla - Sapere che in tempi funesti, dove a regnare è la “legge” del più forte, in cui il terrorismo diventa di Stato e l’illegalità legalizzata, vi siano ancora persone che pensano ad una pace possibile è un ... Secondo globalist.it

Israele, Netanyahu ordina stop iter legge su annessione Cisgiordania - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato al governo di fermare l'iter della legge sull'annessione della Cisgiordania fino a nuove disposizioni. Secondo tg24.sky.it

Palestina-Israele, prove di pace. Dagli accordi di Oslo al disastro di Camp David: oltre 30 anni di tentativi (falliti) - Israele e Hamas trattano seriamente per la prima volta da quel drammatico 7 ottobre 2023 per raggiungere un vero accordo di pace. affaritaliani.it scrive