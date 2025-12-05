Ischia grotte e cunicoli nel tufo | sequestrato resort di lusso
Decenni di abusi edilizi, un sacco del territorio portato avanti in maniera scientifica, al punto tale da creare una lenta ma inesorabile metamorfosi dello stesso. Poi i primi controlli,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
L'Oasi WWF Grotte del Bussento a Morigerati, #Cilento, è parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed è riconosciuta come Sito di Importanza Comunitaria (SIC). - facebook.com Vai su Facebook
Ischia, grotte e cunicoli nel tufo: sequestrato resort di lusso - Decenni di abusi edilizi, un sacco del territorio portato avanti in maniera scientifica, al punto tale da creare una lenta ma inesorabile metamorfosi dello stesso. Come scrive ilmattino.it
Sequestrato il residence “Costa del Capitano” a Ischia: abusi dal 1958, otto indagati - La Guardia di Finanza ha sequestrato un resort di lusso ad Ischia (Napoli): l'accusa è di lottizzazione abusiva su un costone di tufo, a partire dal 1958 ... fanpage.it scrive
Ischia, sequestrato un maxi resort abusivo: 8 persone indagate - Un maxi resort di lusso è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a Ischia, sarebbero 8 le persone indagate per lottizzazione abusiva. Riporta msn.com