Irregolarità e cattiva clientela | chiuso 15 giorni il Prosper African Restaurant

Milano, 5 dicembre 2'25 – Il questore di Milano, Bruno Megale, ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza del 'Prosper African Restaurant' di via Errico Petrella 18, notificata mercoledì dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia. Secondo quanto accertato nei controlli effettuati tra giugno e ottobre, il ristorante era frequentato da avventori con numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui reati in materia di immigrazione, contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e la persona, oltre a episodi di resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona e inosservanza di provvedimenti dell'Autorità.

