Irlanda Spagna Paesi Bassi e Slovenia boicotteranno l’Eurovision Song Contest del 2026

I votanti riuniti presso la sede dell’UER a Ginevra hanno approvato – con 738 “sì”, 265 “no” e 120 astensioni – “una serie di modifiche” al celebre concorso televisivo “destinate a rafforzare la fiducia, la trasparenza e la neutralità dell’evento”, rendendo così “ammissibili” tutti i membri che desiderano partecipare al concorso, ha annunciato l’organizzazione in un comunicato, precisando che non è stato organizzato alcun “voto supplementare” sulla partecipazione all’edizione del prossimo anno. Spagna, Olanda, Slovenia e Irlanda – ma altri probabilmente si aggiungeranno alla lista, ad esempio l’Islanda – hanno annunciato che boicotteranno la 70esima edizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Irlanda, Spagna, Paesi Bassi e Slovenia boicotteranno l’Eurovision Song Contest del 2026

Contenuti che potrebbero interessarti

Eurovision, dopo la conferma della partecipazione di Israele, arriva il boicottaggio di Irlanda, Spagna e Paesi Bassi La protesta - https://www.ilriformista.it/eurovision-dopo-la-conferma-della-partecipazione-di-israele-arriva-il-boicottaggio-di-irlanda-spagna-e-p - facebook.com Vai su Facebook

Bbc: «Spagna, Irlanda e Olanda boicottano Eurovision» ilsole24ore.com/art/bbc-spagna… Vai su X

Israele parteciperà a Eurovision 2026: Spagna, Irlanda e Paesi Bassi annunciano il ritiro - Dopo la conferma di Israele per l'Eurovision Song Contest 2026, Spagna, Irlanda e Paesi Bassi hanno annunciato il loro ritiro dalla competizione ... Come scrive fanpage.it

Eurovision, Israele ci sarà: Spagna, Irlanda e Paesi Bassi boicottano - L'EBU ha deciso di non escludere il Paese in seguito alle proteste per l'invasione e i raid su Gaza. Secondo tg24.sky.it

Eurovision 2026, Israele parteciperà. Ma Irlanda, Paesi Bassi e Spagna boicottano - Dopo la decisione dell'Unione europea di radiodiffusione (Uer) di mantenere lo Stato ebraico tra i partecipanti al concorso, tra paesi fanno un passo indietro. Segnala editorialedomani.it

ESC 2025, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia lasciano - Lo scorso 21 novembre L'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha annunciato una modifca al regolamento di Eurovision, di fatto rinviando ad oggi la decisione ed il voto sulla partecipazione di Israe ... Scrive rockol.it

Israele ammesso all'Eurovision 2026. Paesi Bassi, Irlanda e Spagna annunciano il ritiro - Le emittenti pubbliche che fanno parte dell'Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) hanno infatti accettato la modifica del regolamento della competizione ... Secondo msn.com

Eurovision 2026: si ritirano Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia. Attesa per Belgio e Islanda - A seguito dell'assemblea generale dell'EBU, che ha avuto luogo oggi, sono arrivati alcuni importanti ritiri dall'Eurovision 2026. Scrive eurofestivalnews.com