Ippodromo riapre il Bingo Nuova ’Gaming hall’ in 40 tornano al lavoro

Il 16 maggio 2023 è una data che Cesena non può dimenticare. Il giorno dell’ alluvione che sommerse la parte della città affacciata sul fiume Savio è rimasto impresso nella memoria della collettività, non solo per quello che è successo, ma anche per ciò che è rimasto. Fango e distruzione. Ma se il passato non si cancella, il futuro si può scrivere, aggrappandosi alla voglia di ripartire. Le storie che hanno accompagnato Cesena in questi due anni di rinascita sono tante e continuano ad essere scritte. Vale anche per la struttura dell’ Ippodromo, finita sott’acqua e nella quale i lavori di ripristino iniziarono fin da subito: la pista, le scuderie, gli spazi per il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

