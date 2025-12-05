Io Sono Farah anticipazioni puntata di venerdì 5 dicembre 2025

Ritornano, in prima serata su Canale 5, le vicende di Io Sono Farah. Nella puntata in onda stasera, venerdì 5 dicembre 2025, Farah si trova davanti ad un vero e proprio bivio: Mehmet vuole infatti che rilasci una dichiarazione su tutto quello che sa sull’omicidio di Alperen, ma la donna teme ripercussioni da parte di Alì Galip. A pesare sulla sua decisione finale ci sono quindi le cagionevoli condizioni di salute del figlio Kerim. Ecco le anticipazioni. . 1×17: Farah è furiosa con Mehmet e non si fida più di lui. Solo quando scopre che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio, decide che la cosa migliore da fare è tornare a collaborare con la polizia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Io Sono Farah, anticipazioni puntata di venerdì 5 dicembre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

“Io sono Farah” in prima TV assoluta: un racconto intenso, fatto di segreti, coraggio e verità che non possono più restare nascoste. Non perdere l'appuntamento su Canale 5 HD alle 21:50. #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com Vai su Facebook

Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate del 5 dicembre - Torna Io Sono Farah su Canale 5 in prima serata da oggi, venerdì 5 dicembre 2025, le anticipazioni delle puntate di questa sera e dove eravamo rimasti. Da msn.com

Io sono Farah, da stasera in tv le nuove puntate: dove eravamo rimasti e anticipazioni dal 5 dicembre - La serie turca “Io sono Farah” riprende il suo posto nel prime time di Canale 5 con una puntata densa in onda oggi, venerdì 5 dicembre 2025, in prima serata. Da today.it

Io Sono Farah, la puntata del 5 dicembre: trama, cast e finale - Nel ritorno della soap su Canale 5, Tahir prova a convincere Farah a non fidarsi di Vera ed Ali Galip. Secondo maridacaterini.it

Io sono Farah stasera in TV: le anticipazioni del 5 dicembre (e dove eravamo rimasti) - Le anticipazioni della nuova puntata di Io sono Farah che torna in onda su canale 5 dopo il successo estivo e la lunga pausa. Riporta msn.com

Io Sono Farah torna stasera, 5 dicembre 2025, su Canale5: Farah delusa da Mehmet - La dizi con Demet Özdemir ci aspetta da stasera, 5 dicembre 2025, in prima serata su Canale5. Riporta msn.com

Io sono Farah, anticipazioni puntate del 5 dicembre su Canale 5 - La protagonista decide di collaborare, ma la sua testimonianza è considerata inattendibile: trame del 5 dicembre Io sono Farah. Segnala superguidatv.it