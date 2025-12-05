Io sono Farah anticipazioni | lei tradisce Tahir e testimonia con Mehmet? La svolta

La trama di Io sono Farah si fa sempre più complessa, con tutti i protagonisti sul filo del rasoio. Tahir è disposto a tutto pur di proteggere Farah e suo figlio Kerim?ah. L’uomo, però, si ritrova a fare i conti con una triste realtà: lei rischia di essere rimpatriata in Iran se non testimonia contro Kaan. Questa è la proposta fatta da Mehmet, la quale dall’inizio la invita a fidarsi di lui, convinto che in realtà a commettere l’omicidio di Alparen sia stato Tahir. Ma ecco che le cose cambiano. Infatti, l’ispettore deve cambiare idea e prendere tutt’altra strada, lasciando la protagonista in serie difficoltà. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Io sono Farah anticipazioni: lei tradisce Tahir e testimonia con Mehmet? La svolta

Altre letture consigliate

“Io sono Farah” in prima TV assoluta: un racconto intenso, fatto di segreti, coraggio e verità che non possono più restare nascoste. Non perdere l'appuntamento su Canale 5 HD alle 21:50. #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com Vai su Facebook

Io Sono Farah, anticipazioni puntata di venerdì 5 dicembre 2025 - Le trame degli episodi di Io Sono Farah in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 5 dicembre 2025. Come scrive davidemaggio.it

Io sono Farah torna su Canale 5, in prima serata: anticipazioni, orario e cast della serie tv turca. Dove eravamo rimasti? - In prima serata su Canale 5, ritorna “Io sono Farah” la serie turca di grande successo, con nuovi episodi in onda da venerdì 5 dicembre, in prima visione assoluta. msn.com scrive

Mediaset ci riprova con Io sono Farah: anticipazioni oggi. Tahir e Farah si sposano? - Anticipazioni Io sono Farah: la nuova serie turca prende il posto di Tradimento Nella puntata di venerdì 12 dicembre di Io sono Farah, la nuova ... msn.com scrive

Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate del 5 dicembre - Torna Io Sono Farah su Canale 5 in prima serata da oggi, venerdì 5 dicembre 2025, le anticipazioni delle puntate di questa sera e dove eravamo rimasti. Scrive msn.com

Io sono Farah, spoiler 12 dicembre, Tahir sorprende Farah con una proposta: 'Sposami' - Tahir sorprenderà Farah con una proposta spiazzante nella puntata di Io sono Farah di venerdì 12 dicembre: "Sposami - Lo riporta it.blastingnews.com

Io Sono Farah torna stasera, 5 dicembre 2025, su Canale5: Farah delusa da Mehmet - La dizi con Demet Özdemir ci aspetta da stasera, 5 dicembre 2025, in prima serata su Canale5. Si legge su msn.com