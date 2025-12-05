Io sono Farah anticipazioni | lei tradisce Tahir e testimonia con Mehmet? La svolta
La trama di Io sono Farah si fa sempre più complessa, con tutti i protagonisti sul filo del rasoio. Tahir è disposto a tutto pur di proteggere Farah e suo figlio Kerim?ah. L’uomo, però, si ritrova a fare i conti con una triste realtà: lei rischia di essere rimpatriata in Iran se non testimonia contro Kaan. Questa è la proposta fatta da Mehmet, la quale dall’inizio la invita a fidarsi di lui, convinto che in realtà a commettere l’omicidio di Alparen sia stato Tahir. Ma ecco che le cose cambiano. Infatti, l’ispettore deve cambiare idea e prendere tutt’altra strada, lasciando la protagonista in serie difficoltà. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
