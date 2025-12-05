Io sono farah anticipazioni e trama della puntata di venerdì 12 dicembre 2025

situazione critica per farah: un matrimonio in cambio della cittadinanza turca. Le anticipazioni della prossima puntata di Io Sono Farah, in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 12 dicembre 2025, evidenziano una possibile svolta cruciale nel destino della protagonista. La protagonista si trova in una situazione di estrema difficoltà, con il suo avvenire appeso a un filo. In questo quadro, Tahir propone un’azione che potrebbe cambiare le sorti di Farah: le offre di diventare sua moglie, un passo che le permetterebbe di ottenere la cittadinanza turca e di rimanere nel paese, garantendo la possibilità di assistere Kerim e alle sue cure. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Io sono farah anticipazioni e trama della puntata di venerdì 12 dicembre 2025

