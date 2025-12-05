Io aggredito al Colosseo la banda dei ' maranza' romani colpisce ancora | pugni e bottiglie spaccate
Gruppi di giovani stranieri scatenati anche in pieno centro, con aggressioni e rapine. Il fenomeno è sempre più presente nella Capitale, come quello dei cosiddetti "maranza" a Milano. Un ragazzo, studente fuori sede,m racconta l'aggressione subita al Colosseo il 27 novembre. La sera prima un 19enne era stato ferito da una coltellata, probabilmente dalla stessa banda. Ecco il video di Welcome to Favelas e Dillo a noi Roma. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
