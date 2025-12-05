Investito vicino alla caserma dei pompieri Christoph Stoll non ce l’ha fatta
Lutto nella comunità della Val Pusteria. Christoph Stoll, il pedone investito lo scorso 16 novembre a Brunico, è morto dopo tre settimane di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Bolzano.Le esatte dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Dalle prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
