Investito mentre aspetta i figli davanti scuola negli Usa | il Cilento piange Nino

Dolore e sconcerto ad Orria per la notizia del tragico incidente in cui ha perso la vita Nino Ruocco, 42 anni, investito e ucciso negli Stati Uniti, a Houston (Texas), dove risiedeva con la sua famiglia. Il giovane professionista è stato investito mentre aspettava i figli davanti alla scuola. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

