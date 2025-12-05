Investito da un' auto mentre attraversa la strada a Silvi morto un uomo di 74 anni

Gravissimo incidente nella serata di giovedì 4 dicembre a Silvi, dove un uomo è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada. Ad avere la peggio è stato il pedone, un 74enne del posto, che è morto dopo poche ore a causa delle gravi lesioni riportate.L'incidente è avvenuto in via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

