Investire sulle persone per governare l’AI nel lavoro La ricetta di Sacconi
Nel suo nuovo libro (“Creatività o sottomissione?”) scritto con Emanuele Massagli, Maurizio Sacconi torna al cuore del dibattito sul lavoro italiano, mettendo a fuoco una transizione che non è più soltanto tecnologica, ma antropologica. L’irruzione dell’intelligenza artificiale, sostiene l’ex ministro, impone una revisione radicale delle politiche pubbliche e dei paradigmi regolativi nati con la seconda rivoluzione industriale. Non più lavoro seriale e ripetitivo, ma creatività, responsabilità e libertà organizzativa: questo il passaggio necessario per evitare che le macchine diventino strumenti di sottomissione invece che alleati di produttività. 🔗 Leggi su Formiche.net
Scopri altri approfondimenti
Tra le notizie #Telcoffee @sole24ore La banda ultralarga cresce e apre nuove opportunità. Perché il digitale generi valore servono competenze diffuse: investire sulle persone è essenziale per permettere a tutti di sfruttare pienamente innovazione e nuovi s Vai su X
INVESTIRE IN AI SIGNIFICA PENSARE AL NOSTRO FUTURO Perdiamo tanto, troppo tempo in disquisizioni sterili sull’eventuale effetto negativo in termini occupazionali dell’AI. La verità è che abbiamo sempre meno persone e la produttività ristagna da 30 a - facebook.com Vai su Facebook
Investire sulle persone per governare l’AI nel lavoro. La ricetta di Sacconi - ”) scritto con Emanuele Massagli, Maurizio Sacconi torna al cuore del dibattito sul lavoro italiano, mettendo a fuoco una transizione che non è più sol ... Segnala formiche.net