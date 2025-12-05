Investire sulle persone per governare l’AI nel lavoro La ricetta di Sacconi
Nel suo nuovo libro (“Creatività o sottomissione?”) scritto con Emanuele Massagli, Maurizio Sacconi torna al cuore del dibattito sul lavoro italiano, mettendo a fuoco una transizione che non è più soltanto tecnologica, ma antropologica. L’irruzione dell’intelligenza artificiale, sostiene l’ex ministro, impone una revisione radicale delle politiche pubbliche e dei paradigmi regolativi nati con la seconda rivoluzione industriale. Non più lavoro seriale e ripetitivo, ma creatività, responsabilità e libertà organizzativa: questo il passaggio necessario per evitare che le macchine diventino strumenti di sottomissione invece che alleati di produttività. 🔗 Leggi su Formiche.net
