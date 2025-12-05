Intitolato a Fabio Canciani il campo da basket di Sant’Elena

Veneziatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina il Comune di Venezia ha ufficialmente intitolato il campo da basket di Sant'Elena alla memoria di Fabio Canciani, ex allenatore e punto di riferimento per la comunità locale, ricordato per la sua generosità e per l’impegno nello sport a favore dei giovani. Alla cerimonia hanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

