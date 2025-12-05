Intervista alla vincitrice di X Factor 2025 Rob | La perseveranza premia era il terzo anno di fila che provavo a entrare Sarebbe un onore cantare a Sanremo con Le Bambole di Pezza

Il giorno dopo la vittoria di X Factor 2025, Rob ringrazia tutti col sorriso. La giovane, partita come ‘underdog’ e poi diventata la favorita dopo essere stata la più votata in semifinale, ha parlato in conferenza stampa del suo amore per il punk e dei progetti futuri. Scopriamo insieme cosa ci rivelato sul suo rapporto con Paola Iezzi e gli altri finalisti. Intervista a Rob, vincitrice di X Factor 2025. Ascolti record per la finale di X Factor 2025, in diretta in chiaro su Tv8, in streaming su Now e per gli abbonati su Sky. L’ultima puntata del talent ha registrato un milione e circa 800 mila spettatori con il 9,3% di share, il dato più alto delle ultime sette stagioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Intervista alla vincitrice di X Factor 2025 Rob: “La perseveranza premia, era il terzo anno di fila che provavo a entrare. Sarebbe un onore cantare a Sanremo con Le Bambole di Pezza”

