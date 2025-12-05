Intervento senza bisturi all’ospedale Santa Maria di Terni è la prima volta in Umbria per una plastica transcatetere
Intervento di eccellenza all’ospedale Santa Maria di Terni: l’equipe guidata dal dottor Carlo Bock, direttore della struttura semplice dipartimentale di emodinamica, ha eseguito il primo intervento in Umbria di plastica transcatetere della valvola tricuspide, procedura altamente innovativa che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
