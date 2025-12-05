Interventi sull’edilizia scolastica | Ci saranno investimenti importanti Non serve irrigidirsi ma dialogo

EMPOLI "I prossimi anni vedranno investimenti importanti ad Empoli per ristrutturare alcune sedi, dismettere alcuni affitti e fare nuovi spazi". Ad affermarlo è il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi in riferimento agli interventi programmati in tema di edilizia scolastica delle scuole superiori. "Lavori sulla sede di via Fabiani del Virgilio partiranno nel 2026, mentre la nuova sede dell’artistico al polo scolastico finanziata per oltre 30 milioni è in fase avanzata di progettazione – prosegue il primo cittadino –. Il nuovo Ferraris che aveva il cantiere bloccato, ripartirà a brevissimo, così come a breve finirà il cantiere di una nuova sede per il Ferraris, in bioedilizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Interventi sull’edilizia scolastica: "Ci saranno investimenti importanti. Non serve irrigidirsi, ma dialogo"

