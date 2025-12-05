Inter Women Runarsdottir suona la carica | Orgogliosa della nostra squadra ci siamo risollevate – VIDEO

Inter News 24 Inter Women, Runarsdottir suona la carica: le parole dell’estremo difensore delle nerazzurre dopo il successo contro la Lazio. Ai microfoni del canale ufficiale del club, Cecilia Runarsdottir, talentuoso portiere islandese che difende i pali dell’ Inter Women, ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra. L’occasione è stata la recente vittoria ottenuta nell’ultima sfida di campionato contro la Lazio, un successo fondamentale per il morale del gruppo allenato da Gianpiero Piovani. L’estremo difensore ha espresso tutto il suo orgoglio per la prestazione offerta dalle compagne. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, Runarsdottir suona la carica: «Orgogliosa della nostra squadra, ci siamo risollevate» – VIDEO

