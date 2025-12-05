Inter U23 altro stop contro la Dolomiti Bellunesi | Vecchi cerca il riscatto
L’ Inter Under 23 prosegue il proprio percorso tra i campi del Girone A della Serie C, cercando di dimostrare la propria forza e la propria forma mentis al proprio debutto in cadetteria. La squadra di Stefano Vecchi, attualmente al sesto posto in classifica, vuole inseguire il podio a soli 4 punti di distanza. La corsa dei giovani nerazzurri, però, si è interrotta a Fontanafredda, lì dove hanno ottenuto la prima sconfitta esterna della stagione. Nel recupero della 14ª giornata, l ‘Inter si è schiantata contro la Dolomiti Bellunesi, perdendo per 1-0, nella sfida decisa da Agosti al 15? di gioco. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
